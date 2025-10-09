খেলার সময় কেরোসিন পান, ৩ দিন ভুগে প্রাণ গেলো শিশুর

খেলার সময় কেরোসিন পান, ৩ দিন ভুগে প্রাণ গেলো শিশুর
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে কেরোসিন পান করে ইমরান (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এর আগে সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের কদমতলী এলাকায় শিশুটি কেরোসিন পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে।
মৃত ইমরান আড়াইহাজারের কদমতলী এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, খেলতে খেলতে ঘরে প্রবেশ করে শিশুটি কেরোসিন পান করে ফেলে। এতে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে সাইনবোর্ড এলাকার বাংলাদেশ নবজাতক হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিন দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার বিকেলে তার মৃত্যু হয়।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসিরউদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর