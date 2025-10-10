  2. দেশজুড়ে

জুলাই সনদ যথাসময়ে সই হবে: ধর্ম উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার নব শালবন বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা

রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ যথাসময়ে সই হবে। এ নিয়ে কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার নব শালবন বৌদ্ধ বিহারে আয়োজিত ২৪তম দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপদেষ্টা। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে শালবন বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার ও ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন উপদেষ্টা খালিদ হোসেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‌‘সুশাসনের জন্য নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারঘোষিত তারিখে ফেয়ার, ফ্রি ও ইনক্লুসিভ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতেও সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা আগের ঠিকানায় ফিরে যাবো— এভাবেই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে। তবে নির্বাচন না হলে নানা ধরনের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।’

এসময় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. হায়দার আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. সাইফুল মালিক, সাবেক বার্ড পরিচালক বাবু বিজয় কুমার বড়ুয়া, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু সুরসেন সিংহ, সাংবাদিক অশোক বড়ুয়া, ও উদযাপন পরিষদের সভাপতি স্বপন সিংহসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

