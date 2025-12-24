  2. দেশজুড়ে

৮ ঘণ্টা পর আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
৮ ঘণ্টা পর আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

ঘন কুয়াশায় নৌপথ চ্যানেলের মার্কিং পয়েন্ট না দেখা যাওয়ায় মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টা থেকে আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে বন্ধ ছিল ফেরি চলাচল। এতে মাঝ নদীতে আটকে ছিল তিনটি ফেরি। পরে কুয়াশা কেটে গেলে বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় পাড়ে পৌঁছায় এসব ফেরি। এতে আট ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জানা যায়, রাত ৩টায় শাহ আলী, চিত্রা ও ধানসিঁড়ি নামের তিনটি ফেরি মাঝ নদীতে আটকে পড়ে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিআইডব্লিউটিসির কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. ফখরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আরিচা প্রান্ত থেকে ছেড়ে আসা শাহ আলী ও চিত্রা এবং কাজিরহাট থেকে ছেড়ে যাওয়া ধানসিঁড়ি ফেরি গতরাত সাড়ে ৩টার দিকে কুয়াশার কারণে মাঝ নদীতে নোঙর করতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কাটলে বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আটকে থাকা তিনটি ফেরি গন্তব্যে পৌঁছে। এসময় কাজিরহাট ঘাটে লোডেড অবস্থায় থাকা বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ফেরিটি ছাড়া হয়। এরপর থেকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

