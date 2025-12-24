  2. দেশজুড়ে

এবি পার্টির চেয়ারম্যান

নির্বাচন কমিশনের তিনস্তরের নিরাপত্তা ফাঁকা বুলি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৩:১৩ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশনের তিনস্তরের নিরাপত্তা ফাঁকা বুলি

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, শরিফ ওসমান হাদির মতো কোনো প্রার্থী যেন আর এমন ঘটনার শিকার না হন, সে বিষয়ে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেবলই ফাঁকা বুলি বলেই মনে হচ্ছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ভোটাররা অন্ধ নন। তারা নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা পেলেই ভোট দেবেন। একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও ধারার সূচনার লক্ষ্যে তিনি এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। সেই নতুন ধারা সুগম করতে ফেনীর ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনোভাবেই সন্তোষজনক নয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর না হয়ে বরং বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে।

এসময় এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, কুমিল্লা মহানগর আহ্বায়ক মিয়া তৌফিক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম বাদল, জেলা আহ্বায়ক আহছান উল্যাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফলাতুন বাকী, সদস্যসচিব ফজলুল হক, যুগ্ম সদস্যসচিব নজরুল ইসলাম কামরুল, অর্থ সম্পাদক শাহীন সুলতানীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।