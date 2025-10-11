দেশ পরিচালনার যোগ্যতা একমাত্র বিএনপিরই রয়েছে: প্রিন্স

দেশ পরিচালনার যোগ্যতা একমাত্র বিএনপিরই রয়েছে: প্রিন্স
আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, দেশ পরিচালনায় একমাত্র বিএনপিরই দক্ষতা রয়েছে। একমাত্র বিএনপিরই যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবসম্মত গণমুখী পরিকল্পনা রয়েছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার পুরাকান্দুলিয়া ইউনিয়নের নিভৃত পাতাম গ্রামে হাড়িয়া ডুবি নদীর সংযোগ খালের ওপর নিজের অর্থায়নে দুইটি পায়ে হাঁটার কাঠের সেতু উদ্বোধন ও একই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সন্মেলন উপলক্ষে পাতাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, শুধু ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই নয়, যখন যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, জনগণের সুবিধা-অসুবিধা আমলে নিয়ে বিএনপি তাদের পাশে থাকে। বন্যা, করোনা, শীতসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং জনগণের প্রয়োজনে যে কোনো সমস্যা সমাধানে বিএনপি নেতাকর্মীরা এগিয়ে এসেছে। আবার অধিকার হারা জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ফ্যাসিবাদের দমন নিপীড়ন উপেক্ষা করে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে।
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন এবং দেশপ্রেম ও জনকল্যাণই বিএনপির ব্রত উল্লেখ করে বিএনপির এই যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বিএনপির কাছেই জনগণ নিরাপদ। যতদিন জিয়া পরিবারের চোখে থাকবে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।
তিনি আরও বলেন, আলোকিত এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন তারেক রহমানের চোখে। অবহেলিত হালুয়াঘাট, ধোবাউড়াও তার দৃষ্টির সীমানার বাইরে নয়। ইনশাআল্লাহ, তারেক রহমানের হাত ধরেই আমরা হালুয়াঘাট, ধোবাউড়াবাসীর দুঃখ মোচন করে জনগণের মুখে হাসি ফোটাবো। শান্তি, সম্প্রীতি, কর্মমুখর আলোকিত জনপদ গড়ে তুলবো।
এমরান সালেহ প্রিন্স নিজ কণ্ঠে ‘খালেদা জিয়া/তারেক রহমানের সালাম নিন, ধানের শীষে ভোট দিন’, ‘ধানের শীষে ভোট দিলে, দেশ গড়বো মিলে মিশে’ স্লোগান দেন। তিনি বলেন, ধানের শীষের স্লোগান শুরু করে গেলাম, ইনশাআল্লাহ নির্বাচন পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতে হবে। শুধু স্লোগান নয়, ছোট ছোট টিম করে ঘরে ঘরে প্রচারণা চালিয়ে ভোটে বিজয়ের পর দেশ ও জনকল্যাণে বিএনপির ভবিষ্যত পরিকল্পনা জনগণের কাছে বিনয়ের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি প্রান্তিক কৃষকের নামে ‘কৃষক কার্ড’ দিয়ে একটি ফসলের উৎপাদন খরচসহ সুযোগ সুবিধা প্রদান, ইউনিয়নের বাজারে ধান ক্রয় কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা, কোল্ড স্টোরেজ ও গুদাম স্থাপন করে কৃষিজাত ও পচনশীল পণ্য গুদামজাত করে সুবিধাজনক সময়ে বিক্রির ব্যবস্থা, পরিবারের গৃহকর্ত্রীর নামে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের একাংশ বিনামূল্যে প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ন্যায্যমূল্যের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, প্রথম ১৮ মাসে ১ কোটি কর্মসংস্থান, শিক্ষিত বেকারদের এক বছরের জন্য বেকারভাতা প্রদান, অন্যান্য বেকারদের আত্মকর্মসংস্থান, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, গরিব রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হবে।
প্রিন্স বলেন, ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাটের উন্নয়নে বিভিন্ন মহলে আলোচনা করে সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, বাইপাস সড়ক, স্টেডিয়াম, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ কলকারখানা স্থাপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার এবং মাদক, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চোরাচালনমুক্ত মডেল সংসদীয় এলাকা গড়ে তোলা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও নদী ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংসদ সদস্যের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ও তাকে সহজে নির্ধারিত স্থানে পাওয়ার জন্য ময়মনসিংহ-১ সংসদীয় এলাকায় জনপ্রতিনিধি কার্যালয় স্থাপন করা হবে। জনসাধারণের চাহিদা মোতাবেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে জনগনের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়ন করা হবে। সামাজিক বেষ্টনীর উপকারভোগী দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যদের তালিকা নির্ভুলভাবে প্রণয়ণ করে যথাযথভাবে বিতরণ করা হবে।
পুরাকান্দুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক সোলায়মান সরকারের সভাপতিত্বে ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম কাজল, সদস্য সচিব আনিসুর রহমান মনিক, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন খান লিটন, যুগ্ম আহবায়ক ফরহাদ রব্বানী সুমন, আবদুল কুদ্দুস, মাহবুবুল আলম বাবুল, আবদুল মোমেন শাহীন স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এএমএ