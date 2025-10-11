  2. দেশজুড়ে

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে বজলু মিয়া (৪৮) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার জাওয়ার ইউনিয়নের বোরগাঁও গ্রামের চিকনী হাওরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বজলু মিয়া উপজেলার বোরগাঁও গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে।

তাড়াইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সকালে বজলু মিয়া মাছ ধরতে হাওরে গেলে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। একপর্যায়ে বজলু মিয়ার উপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

আহত দুজনকে তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের মরদেহ নিজ বাড়িতে রয়েছে।

