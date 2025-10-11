হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে বজলু মিয়া (৪৮) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার জাওয়ার ইউনিয়নের বোরগাঁও গ্রামের চিকনী হাওরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত বজলু মিয়া উপজেলার বোরগাঁও গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে।
তাড়াইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সকালে বজলু মিয়া মাছ ধরতে হাওরে গেলে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। একপর্যায়ে বজলু মিয়ার উপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
আহত দুজনকে তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের মরদেহ নিজ বাড়িতে রয়েছে।
এসকে রাসেল/এমএন/এমএস