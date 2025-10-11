কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনরোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনরোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি
কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনরোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার চরশৌলমারী ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামবাসীর আয়োজনে এ মানববন্ধন করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- রৌমারী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ঈমান আলী, চরশৌলমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, ন্যাপ ভাসানী জেলা শাখার সভাপতি মেহেরুল্লাহ মুন্সি, সোনাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুর রহমান মমিন প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ৬ থেকে ৭ মাসে ধরে ব্রহ্মপুত্র নদ বেষ্টিত রৌমারী উপজেলার চরশৌলমারী, বন্দবেড় ইউনিয়ন এবং উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা ইউনিয়নের প্রায় এক কিলোমিটার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যে ছয় কিলোমিটার জুড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। এতে করে তিন ইউনিয়নের প্রায় দুই হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া কৃষি জমি প্রায় আড়াই হাজার একরের বেশি বিলীন হয়ে গেছে। এতে করে মানবেতর জীবন যাপন করছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। ভাঙনরোধে স্থায়ীভাবে একটি বাঁধ নির্মাণের দাবি জানান তারা।
দাবি পূরণ না হলে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে লংমার্চ কর্মসূচি পালন করবে বলে জানান বক্তারা।
রোকনুজ্জামান মানু/এনএইচআর/জেআইএম