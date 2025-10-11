  2. দেশজুড়ে

যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৪০০ কেজি ইলিশসহ ৩ ট্রলার জব্দ

প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মেঘনার শাখা নদী দিয়ে ইলিশ পরিবহনের সময় অভিযান চালিয়ে ৪০০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করেছে যৌথবাহিনী ও মৎস্য বিভাগ। এ সময় মাছ পরিবহনে ব্যবহৃত তিনটি ট্রলারও জব্দ করা হয়।

শনিবার (১১ অক্টোবর) শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলার কোদালপুর ইউনিয়নের মাছুয়াখালী এলাকার মেঘনার শাখা নদীতে এ অভিযান চালানো হয়।

গোসাইরহাট উপজেলা মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের দেওয়া ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু অসাধু জেলে মাছুয়াখালী এলাকায় ইলিশ পরিবহন করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ৪০০ কেজি ইলিশসহ তিনটি ট্রলার জব্দ করা হয়। এ সময় প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে অসাধু জেলেরা পালিয়ে যায়। পরে জব্দ ইলিশ বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদরাসায় বিতরণ করা হয়।

এ বিষয়ে গোসাইরহাট উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কাশেম নীরব বলেন, জব্দ করা ট্রলার তিনটি মৎস্য বিভাগের হেফাজতে রয়েছে।

