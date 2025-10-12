  2. দেশজুড়ে

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ৪ ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ

প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ঘন কুয়াশায় বন্ধ থাকার পর শুরু হয়েছে ফেরি চলাচল

হঠাৎ আশ্বিনের ঘন কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফে‌রি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রোববার (১২ অক্টোবর) ভোর ৪টা থেকে বন্ধ হয় ফেরি চলাচল। পরে কুয়াশার ঘনত্ব কেটে গেলে প্রায় ৪ ঘণ্টা পর সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের পুনরায় ফে‌রি চলাচল শুরু হয়।

জানা যায়, ভোরে নদীর অববা‌হিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে গেলে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং প‌য়েন্টগু‌লো অস্পষ্ট হয়ে যা‌ওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে ফে‌রি চলাচল বন্ধ ক‌রে দেয় বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দৌলত‌দিয়া প্রান্তে নদী পাড়ের অপেক্ষায় আটকা প‌ড়ে বেশ কিছু যানবাহন। এরমধ্যে পণ্যবাহী ট্রাকের সংখ্যা বেশি।

বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক আলিম দাইয়ান জানান, হঠাৎ কুয়াশায় কয়েক ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল। কুয়াশার ঘনত্ব কমে যাওয়ায় সকাল ৭টা ৪০‌ মি‌নিট থে‌কে এ রুটে পুনরায় ফে‌রি চলাচল শুরু হ‌য়েছে। ভোরে ঘাটে যাত্রীবাহী যানবাহনের তেমন চাপ থাকে না। অল্প কিছু ট্রাকের সিরিয়াল ছিল। যা দ্রুত কমে যাবে। বর্তমানে ১৪টি ফে‌রির মধ্যে ১২টি দি‌য়ে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার করা হ‌চ্ছে।

