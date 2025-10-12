  2. দেশজুড়ে

বোন-দুলাভাইয়ের ঝগড়া থামাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
বোন-দুলাভাইয়ের ঝগড়া থামাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

 

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ঝগড়া থামাতে গিয়ে বিকাশ (৪৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১২ আক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফতুল্লা রামারবাগ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত বিকাশ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার বড়গাও গ্রামের বারীন্দ্র দাসের ছেলে। তিনি পরিবারের সঙ্গে রামারবাগ এলাকায় সোলেয়মান আর্মির বাসায় ভাড়ায় বসবাস করতেন।

স্থানীয়রা জানান, নিহত বিকাশের মামাতো বোন ও তার স্বামীর ঝগড়া লাগে। যা এক পর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। একই বাড়িতে পাশাপাশি ভাড়া থাকার সুবাদে ঝগড়ার বিষয়টি শুনতে পেয়ে বিকাশ বোনের ঘরে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জানালার সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিকাশ। পরে তাকে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফতুল্লা মডেল থানার উপ-পরিদর্শক রেহানুল ইসলাম বলেন, বিকাশ তার মামাতো বোন ও বোনের স্বামীর ঝগড়া থামাতে গিয়ে জানালার সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে যান। খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার মামাতো বোন শিল্পিকে (৩৫) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ খানপুর হাসপাতালে রয়েছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এফএ/জিকেএস

