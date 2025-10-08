ইলিশ রক্ষায় অভিযান
বরিশালে মৎস্য কর্মকর্তা-কোস্টগার্ডের উপর হামলা, ৭ জেলে আটক
বরিশালের মেঘনা নদীতে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানে জেলেদের হামলায় মৎস্য কর্মকর্তা ও কোস্টগার্ডের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় হামলাকারী সাত জেলেকে আটক করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকায় সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
হিজলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য অফিসার মোহাম্মদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আটক জেলেরা হচ্ছেন- জীবন সরদার, আব্দুর রহিম, মিরাজ হোসেন, সাদ্দাম, রায়হান পাটোয়ারী, বরকত উল্লাহ ও সুজন। আটকরা সবাই মেহেন্দিগঞ্জের উলানিয়া এলাকার বাসিন্দা।
মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, অবৈধ জাল দিয়ে মাছ শিকারের সময় মৎস্য অফিস ও কোস্টগার্ডের যৌথভাবে ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। এসময় অভিযানিক দলের ওপর দা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় জেলেরা। হামলায় অভিযানে ব্যবহৃত স্পিডবোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আটক জেলেদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
