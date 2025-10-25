  2. দেশজুড়ে

টেকনাফ

সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি, এপারে গুলিবিদ্ধ নারী

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
মিয়ানমার সীমান্ত থেকে গুলি এসে টেকনাফে ছেনুয়ারা বেগম নামে এক নারী আহত হয়েছেন। এ সময় একটি তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে টেকনাফের হোয়াইক্যং ৩ নম্বর ওয়ার্ড তেচ্ছি ব্রিজ সীমান্ত এ ঘটনা ঘটে। মোস্তাক আহমেদ নামে স্থানীয় একজন জানান, শনিবার হঠাৎ করে হোয়াইক্যং তেচ্ছি ব্রিজ ওপারে মিয়ানমার রাখাইন সীমান্তে ব্যাপক গোলাগুলির বিকট শব্দ শোনা যায়। এক পর্যায়ে একটি গুলি এসে আমার কম্পিউটার দোকানের টিন ছিদ্র হয়ে নিচে পড়ে। তখন আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।

আহত ছেনুয়ারা বেগম জানান, বিকেলে বাড়ির উঠানে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। হঠাৎ করে আমার পায়ে এসে একটি গুলি লাগলো। তখন আমি মাটিতে পড়ে যাই।

স্থানীয় লিয়াকত আলী জানান, আমরা হোয়াইক্যং তেচ্ছিব্রিজ এলাকায় মেইন সড়কের পাশে দোকানে বসে কাজ করছিলাম। আমাদের গ্রামের ওপারে মিয়ানমার সীমান্তের অনেক গোলাগুলি শব্দ এপারে শোনা যাচ্ছে। পরে দেখি মোস্তাক আহমেদের কম্পিউটার দোকানের টিন ছিদ্র করে একটি গুলি এসে নিচে পড়ে। আরেকটা গুলি একই গ্রামের ছেনুয়ারা বেগমের পায়ে লাগে। একটি তাজা গুলি স্থানীয়রা উদ্ধার করে।

হোয়াইক্যং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুর আহমেদ আনোয়ার জানান, বিকেলের তেচ্ছিব্রিজ ওপারে মিয়ানমার সীমান্তে গোলাগুলির শব্দের খবর পাওয়া যায়। এতে তেচ্ছি ব্রিজ এলাকার ছেনুয়ারা বেগম নামে এক নারী পায়ে লাগে। বর্তমানে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি।

তিনি আরও জানান, আমি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। সীমান্তবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন জানান, হোয়াইক্যং তেচ্ছি ব্রিজে এক নারী গুলিতে আহতে হয়েছে বলে শুনেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত খবর নেওয়া হচ্ছে।

জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/জেআইএম

