বগুড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

বগুড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু
বগুড়ার কাহালু উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর ও খারিয়া নিশিন্দারা গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে শহিদুল্লাহ (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বগুড়া থেকে সান্তাহারগামী রেললাইনের পশ্চিম পাশে লালমনিরহাট থেকে সান্তাহারগামী টুয়েন্টি ডাউন বগুড়া কমিউটার ট্রেনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে ওই যুবকের মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে কাহালু থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত শহিদুল্লাহ রাজশাহী বিভাগের বোয়ালিয়া উপজেলার কারিগরপাড়ার খাইরুল আলম সাজুর ছেলে।
ওসি আরও জানান, মরদেহটি বর্তমানে কাহালু থানায় রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
