সিরাজগঞ্জে নাশকতা মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনায়েতুর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আব্দুর রাজ্জাক উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মনসুরনগর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন।

ওসি এনায়েতুর রহমান জানান, আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা রয়েছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে এক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মনসুরনগর ইউনিয়নের চরাঞ্চলে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আজ দুপুরে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

