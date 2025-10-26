বরিশালে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

বরিশালে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড
বরিশালে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় চার আসামির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।
রায় ঘোষণার সময় আদালতে তিনজন আসামি উপস্থিত থাকলেও মামলার প্রধান আসামি রোকন খান পলাতক রয়েছেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. আজিবুব রহমান রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর বরিশাল নগরীর রূপাতলী এলাকার জাহিদ হাওলাদার, রাসেল গাজী, রাজিব জমাদ্দার ও রোকন মিয়া মিলে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। ওই ঘটনায় বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করে ভুক্তভোগী নারীর পরিবার। পরে চারজনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে আজ এ রায় ঘোষণা করেন।
শাওন খান/এসআর/জেআইএম