  2. দেশজুড়ে

বরিশালে স্কুলছাত্রীকে এসিড নিক্ষেপের মামলায় দুই যুবকের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
বরিশালে এসিড নিক্ষেপের মামলায় দুই যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৬ অক্টোবর) বরিশাল মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মীর মো. এমতাজুল হক এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, বাবুগঞ্জ উপজেলার উত্তর দেহেরগতি ইউনিয়নের শিশির ঘরামী ও প্রদীপ ঘরামী। রায় ঘোষণার সময় দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ২০২৪ সালের ১১ মার্চ ভোর রাত সাড়ে ৪টার দিকে বরিশাল মেট্রোপলিটন এয়ারপোর্ট থানাধীন উত্তর রফিয়াদি গ্রামের সমিরচন্দ্র ব্যাপারীর বসতঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলেন স্কুলশিক্ষার্থী উৎপল হাওলাদার ও সদ্য নৌবাহিনীতে যোগদান করা আশিক মল্লিক। ওই সময় আসামিরা পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এতে ভিকটিমরা গুরুতর দগ্ধ হন। আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরে উৎপলের বাবা উত্তম হাওলাদার বাদী হয়ে দুজন নামীয় ও অজ্ঞাত আরও চার-পাঁচজনকে আসামি করে বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন। পরে পুলিশ ওই বছরের ২ আগস্ট শিশির ও প্রদীপ ঘরামীকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। আদালত আজ ৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে এ রায় ঘোষণা করেন।

শাওন খান/আরএইচ/জিকেএস

