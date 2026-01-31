  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুরে বিএনপির নির্বাচনি অফিসের পাশে মিললো বোমা সদৃশ বস্তু

প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
মেহেরপুরের মুজিবনগরের দারিয়াপুর গ্রামে বিএনপির একটি নির্বাচনি অফিসের পাশ থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল দারিয়াপুর বাজার এলাকার কালিতলাপাড়ায় অবস্থিত বিএনপির ওয়ার্ড নির্বাচনি অফিসের পাশ থেকে বোমা সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, সকালে বাজার এলাকায় চলাচলরত কয়েকজন পথচারী নির্বাচনি অফিসের পাশে একটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা ধারণা করেন, বস্তুটি বোমা হতে পারে। পরে দ্রুত মুজিবনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

ওসি জাহিদুল ইসলাম জানান, উদ্ধারকৃত বস্তুটি প্রাথমিকভাবে বোমা সদৃশ মনে হলেও এটি প্রকৃত বোমা কি-না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে অবহিত করা হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

