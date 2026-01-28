  2. দেশজুড়ে

ধানের শীষে ভোট দেওয়ার ঘোষণা আ’লীগের ৭ ইউপি চেয়ারম্যানের

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার সাত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যসহ তিন শতাধিক নেতাকর্মীদের নিয়ে ধানের শীষের ভোট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার কনেশ্বর ইউনিয়নের সৈয়দবস্তার এলাকায় শরীয়তপুর-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপুর উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেন তারা।

ধানের শীষের ভোট দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া চেয়ারম্যানরা হলেন কনেশ্বর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান বাচ্চু মাদবর, ধানকাঠি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম মাওলা রতন, ইসলামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল মোল্লা, সিধলকুরা বাবুল শেখ, দারুল আমান মিন্টু সিকদার, সিড্যা সৈয়দ আ. হাদী জিল্লু মীর, পূর্ব সাহেদ পারভেজ লিটন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ডামুড্যা উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগন দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আসছেন। বুধবার বেলা ১২টার দিকে ডামুড্যা উপজেলার সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে শরীয়তপুর ৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপুর সঙ্গে কনেশ্বর ইউনিয়নের সৈয়দবস্তা এলাকায় একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এসময় চেয়ারম্যানরা তাদের সব ইউপি সদস্যদের নিয়ে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দেওয়ার ঘোষণা দেন।

এ ব্যাপারে কনেশ্বর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান বাচ্চু মাদবর বলেন, মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু বলেছেন আপনারা যারা আওয়ামী লীগ করেন তারা আওয়ামী লীগ করেন, বিএনপিতে আসার দরকার নেই। আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে আমাদের সহযোগিতা করেন। তার এই কথায় আমরা আমাদের কনেশ্বরের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে তাকে সমর্থন জানিয়েছি।

তিনি বলেন, আমরা মনে করি নুরুদ্দিন অপু ভাই নির্বাচিত হলে আমাদের এলাকার সকল অসম্পূর্ণ কাজগুলোর সমাধান হবে। তাই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সকলে অপু ভাইকে সমর্থন জানালাম।

বিষয়টি নিয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু বলেন, দল মত নির্বিশেষে শরীয়তপুরের সকলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এখানে বিএনপিকে সমর্থন জানিয়ে আওয়ামী লীগ আমাদের পক্ষে কাজ শুরু করেছেন। আমরা সবাই একটি পরিবার, আর এ পরিবারের সবাইকে নিয়ে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে কাজ করে যাবো।

বিধান মজুমদার অনি/আরএইচ/জেআইএম

