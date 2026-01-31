এবার ২ নম্বরি করার কোনো পদ্ধতি নেই: নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অব.) বলেছেন, সব ভোটার যাতে কেন্দ্রে এসে নিরাপদে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। এবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোটারদের ভোটের মাধ্যমেই জিততে হবে; দুই নম্বরি করার কোনো পদ্ধতি নেই।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে ভোলা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ভোটকেন্দ্র ও কেন্দ্রের বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে কেউ শৃঙ্খলাভঙ্গের চিন্তাও না করতে পারে। আর চিন্তা করলেও যাতে তা বাস্তবায়ন করতে না পারে। আমাদের সবাইকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।
এ সময় ভোলা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
