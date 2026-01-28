প্রশাসনের বাধায় পণ্ড বিএনপি প্রার্থীর মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক সাংসদ সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমির নির্বাচনী প্রচারণায় বিশাল মোটরসাইকেল বহর আটকে দিয়েছে প্রশাসন।
বুধবার(২৮ জানুয়ারি) দুপুরে ওই আসনে কুমারখালী উপজেলার ছেঁউরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ দিতে বেলা ১১টার পর থেকে ছেঁউড়িয়া দবির মোল্লার গেট এলাকায় কয়েকশ মোটরসাইকেল নিয়ে জড়ো হন সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমির নেতাকর্মীরা। সেখান থেকে মোটরসাইকেল বহর নিয়ে বাউল সম্রাট ফকিরের লালন সাঁইয়ের আখড়াবাড়ির মাঠে জড়ো হয়। খবর পেয়ে কুমারখালী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাভিদ সারওয়ার পুলিশ নিয়ে হাজির হন। এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্রুত এসব মোটরসাইকেল সরিয়ে না নেওয়া হলে জরিমানা করা হবে বলে জানান। এতে মোটরসাইকেল নিয়ে ছাত্রভঙ্গ হয়ে যায় নেতাকর্মীরা। পরে নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেল নিয়ে ছেঁউড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে জড়ো হন। তবে সেখানেও হানা দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাভিদ সারওয়ার। সেখান থেকেও পালিয়ে যান মোটরসাইকেল চালকরা।
পরে সেখানে এক নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি। উদ্বোধন শেষে সেখানে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভেঙে খিচুড়ি বিতরণ করতে দেখা যায়।
