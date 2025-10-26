স্বামীকে ভিডিওকলে রেখে গৃহবধূর কীটনাশক পান
বাগেরহাটের মোল্লাহাটে কীটনাশক পানে পিয়াসী (২২) নামের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এর আগে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বামীকে ভিডিওকলে রেখে কীটনাশক পান করেন ওই নারী। পরে স্বজনরা তাকে গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
মৃত পিয়াসী উপজেলার কামার গ্রামের সজীব শেখের স্ত্রী।
পরিবার জানায়, সজিব শেখ ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। এর আগেও ওই নারী কীটনাশক পান করেন। তবে তিনি যাত্রায় বেঁচে যান।
মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলুল হক বলেন, বিষয়টি শুনেছি। তবে এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে
নাহিদ ফরাজী/এএইচ/জিকেএস