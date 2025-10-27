  2. দেশজুড়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, কাভার্ডভ্যানচালক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, কাভার্ডভ্যানচালক নিহত

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে চালক রাশেদ মিয়া (২৯) নিহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে কালিহাতী থানার পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঢাকাগামী কাভার্ডভ্যানটির চালক হয়তো অতিরিক্ত ক্লান্ত অবস্থায় গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখ লেগে যাওয়ায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি বড় বটগাছে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক গুরুতর আহত হন। পরে কালিহাতী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত চালককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মাহবুব হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ কাভার্ডভ্যানটি রেকারের মাধ্যমে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।