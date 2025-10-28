  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
বগুড়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

বগুড়ায় এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরেক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে শহরের সেউজগাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম হাবিবুর রহমান খোকন (৩৭)। তিনি শহরের মালতিনগর দক্ষিণপাড়া এলাকার কামাল হোসেনের ছেলে। গুরুতর আহত বাঁধন (২৬) বর্তমানে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, রাত ৯টার দিকে হঠাৎ চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে যান। তারা দেখেন, অন্ধকারে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই যুবককে কুপিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে শজিমেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক খোকনকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশের ধারণা, গত রোববার (২৬ অক্টোবর) রাতে সেউজগাড়ী এলাকায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

ঘটনাস্থল থেকে দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে একটি মোটরসাইকেলের সামনে ‘আইনজীবী’ লেখা স্টিকার লাগানো আছে।

জানা গেছে, হতাহত দুই যুবকসহ আরও ১০-১২ জন যুবক বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল নিয়ে খান্দার এলাকা থেকে সেউজগাড়ী হয়ে শহরে ফিরছিলেন। আগে থেকে ওত পেতে থাকা কিছু যুবক তাদের বহর থেকে খোকন ও বাঁধনকে ধরে অন্ধকারে নিয়ে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে শজিমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

