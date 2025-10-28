ভৈরবে অস্ত্র ঠেকিয়ে প্রবাসী দম্পতির আইফোন-স্বর্ণালংকার ছিনতাই

ভৈরবে অস্ত্র ঠেকিয়ে প্রবাসী দম্পতির আইফোন-স্বর্ণালংকার ছিনতাই
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে সৌদি প্রবাসী দম্পতির দুটি আইফোন, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে ভৈরবের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক সেতু সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীরা হলেন- নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার বাজনাগর এলাকার সৌদি প্রবাসী দেলোয়ার হোসেন ও তার স্ত্রী মুক্তা দেওয়ান। তারা ভৈরব শহরের নিউ টাউন এলাকার ভাড়াটিয়া।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিকেলে সৌদি প্রবাসী দেলোয়ার হোসেন তার স্ত্রী বাউল শিল্পী মুক্তা দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ভৈরবের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক সেতু সংলগ্ন মেঘনা নদীর পাড়ে ঘুরতে আসেন। ঘুরাঘুরি শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে সেতু এলাকা থেকে বের হওয়ার সময়ে হঠাৎ করে পেছনের দিক থেকে ৪-৫ জন যুবক তাদের দেশীয় অস্ত্র ছুরি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে দুইটি আইফোন সিক্সটিন মোবাইল ফোন, ১টি সোনার নাকফুল, ১টি সোনার ব্রেসলেট, নারীর পার্সে থাকা নগদ ১৮ হাজার টাকা ও তার স্বামীর মানিব্যাগে থাকা ১৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
ভুক্তভোগী সৌদি প্রবাসী দেলোয়ার হোসেন ও তার স্ত্রী মুক্তা দেওয়ান বলেন, মন খারাপ থাকায় বিকেলে ব্রিজের নিচে মেঘনা নদীর পাড়ে স্বামীকে নিয়ে ঘুরতে আসি। ঘুরাঘুরি শেষে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় রিকশা না পেয়ে আমরা দুজনে পায়ে হেঁটে মেইন রোডে যাওয়ার সময়ে ৪-৫ জন যুবক ধারালো ছুরি দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে ৩৬ হাজার নগদ টাকা, দুটি আইফোন সিক্সটিন মোবাইল ফোন, ১টি সোনার নাকফুল ও ১টি সোনার ব্রেসলেট ছিনিয়ে যায়। এসময় আমরা চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি।
এ বিষয়ে ভৈরব থানার উপ-পরিদর্শক এসআই এমাদুল কবির জানান, ছিনতাইয়ের ঘটনাটি শুনেছি। ভুক্তভোগীরা থানায় লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
