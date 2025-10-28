সাপে কামড়ানোর পর কবিরাজের ঝাড়ফুঁক, প্রাণ গেলো কৃষকের

সাপে কামড়ানোর পর কবিরাজের ঝাড়ফুঁক, প্রাণ গেলো কৃষকের
পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার চর কাজল ইউনিয়নের ছোট চর কাজল গ্রামে সাপের কামড়ে আবুল বশার হাওলাদার (৪০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালে গরুর জন্য ঘাস আনতে গেলে বিষধর সাপ ছোবল দেয় তাকে। আবুল বশার ওই এলাকার জয়নাল হাওলাদারের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মাঠে ঘাস কাটার সময় হঠাৎ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন আবুল বশার। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে তিনি কিছু সময় মাঠে কাজ চালিয়ে যান। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা পাশের ইউনিয়নের এক কবিরাজকে ডাকেন। কবিরাজ এসে তিন দফা ঝাড়ফুঁক করার পরই আবুল বশার অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাকে দ্রুত গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মো. নাইমুর রহমান মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. নোমান পারভেজ বলেন, ‘সাপে কামড়ের ঘটনায় রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে প্রায় ৯৫ শতাংশ সাপ বিষহীন হলেও অবশিষ্ট ৫ শতাংশ মারাত্মক বিষধর। সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে এলে এন্টিভেনম প্রয়োগ করে রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব। গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত পরিমাণ এন্টিভেনম মজুত রয়েছে।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/জেআইএম