ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ৫৪তম শাহদতবার্ষিকী পালিত
শোক র্যালি, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে ঝিনাইদহের মহেশপুরে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ৫৪তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) মহেশপুরের খালিশপুরস্থ সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজে এসব আয়োজন হয়।
জানা যায়, এদিন বেলা ১১টায় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শোক র্যালি বের হয়। র্যালিটি খালিশপুর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। এসময় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের প্রতিকৃতিত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন অতিথি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরে কলেজের মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. রফি উদ্দীন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নেন।
সভায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের বীরত্বগাথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার জীবনগাঁথা থেকে তরুণ প্রজন্মের দেশপ্রেম ও ত্যাগের শিক্ষা নেওয়া উচিত। পরে বীরশ্রেষ্ঠের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
শাহজাহান নবীন/এমএন/জেআইএম