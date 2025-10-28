ঘুষের পুরো টাকা না পেয়ে ‘মিথ্যা’ তদন্ত প্রতিবেদন দিলেন ডিবির এসআই

ঘুষের পুরো টাকা না পেয়ে ‘মিথ্যা’ তদন্ত প্রতিবেদন দিলেন ডিবির এসআই
লালমনিরহাটে ঘুষের পুরো টাকা না পাওয়ায় মামলা তদন্তে জালিয়াতি ও বাদীর পক্ষে প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) উপ-পরিদর্শকের (এসআই) মো. মামুনুর রশীদের বিরুদ্ধে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) শহরের গল্পকথা রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী বুলবুলী বেগম এ অভিযোগ করেন। এর আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) তিনি জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ জানুয়ারি লালমনিরহাট সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের বাসিন্দা আব্দুর রশিদ (৩৯) বাদী হয়ে তার স্ত্রী বুলবুলী বেগমসহ আটজনের বিরুদ্ধে লালমনিরহাট অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-০১ এ একটি মামলা করেন। আদালত মামলাটির তদন্তভার দেন জেলা গোয়েন্দা শাখাকে (ডিবি)। তদন্তের দায়িত্ব পান এসআই মো. মামুনুর রশীদ।
অভিযোগ অনুযায়ী, তদন্তে মামলার সত্যতা না পেলেও তিনি বুলবুলী বেগমের পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরে তারা ২০ হাজার টাকা দিলেও অবশিষ্ট ৩০ হাজার টাকা না দেওয়ায় প্রায় এক বছর ধরে তিনি প্রতিবেদন দাখিল না করে সময়ক্ষেপণ করেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, অবশেষে গত ২৬ অক্টোবর হঠাৎ করেই মামলার প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে বাদী আব্দুর রশিদের অভিযোগের পক্ষে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন এসআই মামুনুর রশীদ। পরে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বুলবুলী বেগম ও তার পরিবারের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন এবং বাড়াবাড়ি করলে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো হবে বলে হুমকি দেন।
সংবাদ সম্মেলনে বুলবুলী বেগম বলেন, আমরা গরিব মানুষ। ২০ হাজার টাকা দিয়েছি, বাকি টাকা না দিতে পারায় তিনি আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন। এখন ন্যায়বিচার চাই। এসআই মামুনের শাস্তি দাবি করছি।
বিষয়টি নিয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক সাদ আহম্মেদ বলেন, ভদ্রমহিলা লিখিত অভিযোগ পুলিশ সুপার বরাবর করেছেন, আমার কাছে করেননি। যদি করতেন, তাহলে আমি নিজে তদন্ত করতাম। এখন যেহেতু বিষয়টি পুলিশ সুপার বরাবর গেছে, তিনি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অভিযুক্ত এসআই মামুনুর রশীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে বুলবুলী বেগমের সঙ্গে তার কথোপকথনের একটি কল রেকর্ডে শোনা যায়। বুলবুলী টাকা ফেরত চাইলে তিনি ক্ষুব্ধ সুরে বলেন- ‘ফাজলামো করেন, কল রেকর্ড করেন, আপনি একাই চালাক!’
লালমনিরহাট জেলা পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম বলেন, অভিযোগটি যদি সত্য হয় এবং প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ জানাতে পারেন। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবো।
