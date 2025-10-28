  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে জাগো নিউজকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন।

ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ওই নারীর নাম হু‌সেন বানু (৬৩)। তিনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার লোহাগাছ এলাকার বাসিন্দা। তিনি একই এলাকার মৃত হো‌সেন আলীর মেয়ে। তিনি সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় মমেক হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। এদিন দিনগত রাত ১টার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হু‌সেন বানু।

এদিকে ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন জানান, ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৮৪ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৫৯ জন, নারী ২১ জন ও শিশু রয়েছে ৪ জন।

তিনি আরও বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসক ও নার্সরা আন্তরিকতার সঙ্গে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন।

