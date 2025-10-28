  2. দেশজুড়ে

নড়াইলে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মাসুদ শেখ

নড়াইলের কালিয়ায় মাসুদ রানা (৫৫) নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভোর রাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এর আগে সোমবার রাতে দুর্বৃত্তদের হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। কালিয়া পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মাসুদ শেখ উপজেলার বাবরা হাচলা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় মাসুদ শেখ ওই ইউনিয়নের শুক্তগ্রাম মোড়ের বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় শুক্তগ্রাম গোরস্তান এলাকায় পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয় ও স্বজনরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোর রাতে তিনি মারা যান।

এ দিকে কালিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক শোক বার্তায় মাসুদ শেখকে হত্যায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

এ বিষয়ে কালিয়া পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার পরিবেশ বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

