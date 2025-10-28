  2. দেশজুড়ে

নাটোরে ইজারার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
নাটোরে ইজারার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ
নাটোর সদর থানা/ ফাইল ছবি

নাটোর সদর উপজেলায় টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির ২ পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ৫ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নাটোর সদর উপজেলার হালসা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- জাফর মণ্ডল (৫০), পাপ্পু মণ্ডল (২৫), পলাশ মণ্ডল (২২) , মাহি মণ্ডল (২৫) ও মাজহারুল ইসলাম বেলজু মণ্ডল (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সোমবার বিকেলে হালসা বাজারের ইজারার টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে হালসা বাজারে আপন দুই ভাই হালসা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজেদ মণ্ডল ও হালসা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাফর মণ্ডলের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের পাঁচজন আহত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এ বিষয় নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. তুহিন বলেন, সন্ধ্যার পরে পাঁচজন আহতকে সদর হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাদেরকে তাৎক্ষনিক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয় মাজেদ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন পরে কথা বলবেন বলে ফোন রেখে দেন।

হালসা ইউনিয়নের তহসিলদার মুঞ্জুরানী জানান, হাটের এ বছর সরকারি ইজারার ১৮ লাখ টাকা নির্ধারণ ছিল। তিনবার ইজারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্ধারিত মূল্য না পাওয়ায় হাটের দিন স্থানীয়ভাবে খাজনার টাকা আদায় করার জন্য মাজেদ মণ্ডলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।