নাটোরে ইজারার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ

নাটোরে ইজারার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ
নাটোর সদর উপজেলায় টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির ২ পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ৫ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নাটোর সদর উপজেলার হালসা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- জাফর মণ্ডল (৫০), পাপ্পু মণ্ডল (২৫), পলাশ মণ্ডল (২২) , মাহি মণ্ডল (২৫) ও মাজহারুল ইসলাম বেলজু মণ্ডল (৩৫)।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সোমবার বিকেলে হালসা বাজারের ইজারার টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে হালসা বাজারে আপন দুই ভাই হালসা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজেদ মণ্ডল ও হালসা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাফর মণ্ডলের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের পাঁচজন আহত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠায়।
এ বিষয় নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. তুহিন বলেন, সন্ধ্যার পরে পাঁচজন আহতকে সদর হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাদেরকে তাৎক্ষনিক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয় মাজেদ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন পরে কথা বলবেন বলে ফোন রেখে দেন।
হালসা ইউনিয়নের তহসিলদার মুঞ্জুরানী জানান, হাটের এ বছর সরকারি ইজারার ১৮ লাখ টাকা নির্ধারণ ছিল। তিনবার ইজারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্ধারিত মূল্য না পাওয়ায় হাটের দিন স্থানীয়ভাবে খাজনার টাকা আদায় করার জন্য মাজেদ মণ্ডলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।
