বরিশালে বিআরটিসির চলন্ত বাসে আগুন, প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
চলন্ত অবস্থায় বাসটিতে আগুন ধরে যায়। ছবি-সংগৃহীত

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুরে বিআরটিসির চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ইচলাদি টোল প্লাজায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিআরটিসি বাসের চালক মো. শাহজালাল বলেন, ‌‘বরিশাল থেকে খুলনার উদ্দেশে যাত্রী নিয়ে বাসটি ইচলাদী টোল প্লাজায় পৌঁছালে যাত্রীরা হঠাৎ ধোঁয়া দেখতে পান এবং চিৎকার শুরু করেন। আমি গাড়ি থামাতেই দেখতে পাই, আগুনের কুণ্ডলি উঠছে।’

তিনি আরও বলেন, ‌‘সৌভাগ্যবশত সব যাত্রী নিরাপদে বের হতে সক্ষম হন। বাসটি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া–ব–১১–০০০৪) মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে।’

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে উজিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুর রহমান অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের দুই পাশে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

