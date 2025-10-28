  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে বিপন্ন প্রজাতির বনরুই উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
পঞ্চগড়ে বিপন্ন প্রজাতির বনরুই উদ্ধার
উদ্ধার হওয়া বিপন্ন প্রজাতির বনরুই

পঞ্চগড়ের বোদায় বিপন্ন প্রজাতির একটি বনরুই (Pangolin) উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ঝলই শালশিরি ইউনিয়নের কালিয়াগঞ্জ এলাকা থেকে বনরুইটি উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে প্রাণীটি বন বিভাগের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার রাতে কালিয়াগঞ্জ নজিরতন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কালো রঙের এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে তাড়া করেন স্থানীয়রা। প্রাণীটি নিস্তেজ হয়ে পড়লে স্থানীয় প্রাণী বিশেষজ্ঞ ও ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড স্নেক রেসকিউ টিমের প্রতিষ্ঠাতা সহিদুল ইসলামকে খবর দেওয়া হয়। তিনি এসে প্রাণীটিকে বনরুই বলে শনাক্ত করেন। পরে তিনি বনরুইটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

সহিদুল ইসলাম জানান, কালো রঙের বনরুইটির দৈর্ঘ্য আড়াই ফুট এবং ওজন প্রায় ছয় কেজি। বিপন্ন প্রায় এই প্রাণীটি সাধারণত বিভিন্ন ঝোপ ঝাড়ে মাটির গর্তে বসবাস করে। স্থানীয় লোকজন আগে এমন প্রাণী দেখেননি এবং পঞ্চগড়ে বনরুই ধরা পড়ার ঘটনা এটাই প্রথম।

বন বিভাগের দেবীগঞ্জ রেঞ্জের বন কর্মকর্তা মঞ্জুরুল করিম জানান, বিপন্ন প্রাণী বনরুইটি বর্তমানে সুস্থ ও ভালো আছে। এটিকে ঢাকা বন বিভাগে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। সেখান থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুবিধাজনক স্থানে অবমুক্ত করতে পারেন।

সফিকুল আলম/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।