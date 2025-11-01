৪ দিনের সফরে পাবনায় যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

৪ দিনের সফরে পাবনায় যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি
বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত ও স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতে চার দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাষ্ট্রপতির প্রটোকল অফিসার আবুল কালাম মো. লুৎফর রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়। এটি তার সরকারি সফর বলেও জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
সফরসূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে পাবনায় পৌঁছাবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এরপর জেলা সার্কিট হাউজে গার্ড অব অনার গ্রহণ করবেন তিনি। পরে সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন। পরদিন শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে আরিফপুরে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করবেন রাষ্ট্রপতি।
এরপর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। শনিবারও (৮ নভেম্বর) সার্কিট হাউজে নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করবেন এবং রাতে সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন রাষ্ট্রপতি।
সফরের শেষ দিন রোববার (৯ নভেম্বর) সার্কিট হাউজে গার্ড অব অনার গ্রহণ শেষে হেলিকপ্টারে করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর