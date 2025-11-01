  2. দেশজুড়ে

পাবনায় অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধে বিলের সোঁতি বাঁধ অপসারণ

প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
পাবনার চাটমোহরের ডিকসির বিলে অবৈধভাবে দেওয়া সোঁতি বাঁধ অপসারণ করেছেন উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী।

উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা মৎস্য দপ্তরের আয়োজন উপজেলার পার্শডাঙ্গা ইউনিয়ন ইউনিয়নের ডিকসি বিলে অবৈধভাবে সৌঁতি বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে মাছ শিকার করছেন কিছু অবৈধ মৎস্য শিকারি। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে তৈরিকৃত অবৈধ সৌঁতি বাঁধ ও সোঁতি জাল পুড়িয়ে দেওয়া করা হয়। এসময় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানা এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আহসান হাবিবসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল মতিন জানান, ১৯৫৯ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে পার্শডাঙ্গা ইউনিয়ন ডিকসির বিলে অবৈধ সৌঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী বলেন, আগে ২০টিরও বেশি সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। অবৈধ সোঁতি বাঁধের বিরুদ্ধে আমাদের এ অভিযান চলমান থাকবে। অবৈধভাবে সৌঁতি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করতে দেওয়া হবে না।

