  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ১১:০৪ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে বজ্রপাতে আক্কাস শিকদার (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কাচনা উত্তর পাড়া গ্রামে নিজ মৎস্য ঘেরে তিনি মারা যান।

আক্কাস শিকদার কাচনা উত্তর পাড়া গ্রামের মোজাম শিকদারের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বৃষ্টির মাঝেই আক্কাস শিকদার মৎস্য ঘেরে যান। পরে তিনি বজ্রপাতে মারা যান। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘের থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসে।

মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলুল হক জানান, নিজের ঘেরে বজ্রপাতে এক কৃষক মারা গেছেন। নিহতের স্বজনরা তার দাফনের ব্যবস্থা করছেন।

নাহিদ ফরাজী/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।