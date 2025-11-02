বাগেরহাটে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু
বাগেরহাটের মোল্লাহাটে বজ্রপাতে আক্কাস শিকদার (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কাচনা উত্তর পাড়া গ্রামে নিজ মৎস্য ঘেরে তিনি মারা যান।
আক্কাস শিকদার কাচনা উত্তর পাড়া গ্রামের মোজাম শিকদারের ছেলে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বৃষ্টির মাঝেই আক্কাস শিকদার মৎস্য ঘেরে যান। পরে তিনি বজ্রপাতে মারা যান। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘের থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসে।
মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলুল হক জানান, নিজের ঘেরে বজ্রপাতে এক কৃষক মারা গেছেন। নিহতের স্বজনরা তার দাফনের ব্যবস্থা করছেন।
নাহিদ ফরাজী/আরএইচ/জেআইএম