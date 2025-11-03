গাইবান্ধায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত তিনজনের পরিচয় মিলেছে

গাইবান্ধায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত তিনজনের পরিচয় মিলেছে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গরু চোর সন্দেহে স্থানীয়দের গণপিটুনিতে নিহত তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম।
তিনি বলেন, নিহত কাউসার (৫০) বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার দামগাছা বুড়িগঞ্জ এলাকার আলেব্বর আলীর ছেলে, বুলবুল (৩৮) একই উপজেলার উত্তরপাড়া সিহালী গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে এবং শাহীনুর (৩১) দুপচাচিয়া উপজেলার সাহাপাড়া হেরুঞ্জ গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে।
ওসি জানান, ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য কাজ চলছে।
এর আগে, রোববার (২ নভেম্বর) ভোররাতে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ (মাজার এলাকা) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ৮-১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ কাজে জড়িত ছিল। তবে ধাওয়া খেয়ে তাদের অন্য সহযোগীরা পিকআপসহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আড়াইটার দিকে ওই গ্রামের কৃষক আব্দুস ছালামের গোয়ালঘর থেকে সংঘবদ্ধ একটি চক্র তিনটি গরু চুরি করে পিকআপ ভ্যানে তুলতে গেলে বাড়ির লোকজন টের পান। এ সময় চিৎকার করলে স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া দেন। পালানোর সময় চোর চক্রের তিন সদস্য একটি পুকুরে লাফিয়ে পড়েন। সেখানে তাদের ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে ঘটনাস্থলে দুইজন মারা যান। গুরুতর আহত আরেকজনকে পুলিশ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনিও মারা যান।
অপরদিকে, এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করে গোবিন্দগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন থানার দায়িত্বরত উপপরিদর্শক (এসআই) মো. তফিজ উদ্দীন।
