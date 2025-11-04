  2. দেশজুড়ে

ট্রাক নিয়ে এসে ১৫০ বস্তা চাল লুট করলো দুর্বৃত্তরা

প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
নাটোরে সেলিম ভূঁইয়া নামে এক ব্যবসায়ীর চালের গোডাউন থেকে ১৫০ বস্তা চাল লুটের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে শহরতলীর ফুলবাগান এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও গোডাউন মালিক সেলিম ভুঁইয়া জানান, ফুলবাগান এলাকার সড়ক ভবন সংলগ্ন শাহিন ট্রেডার্সর সামনে একটি ট্রাক নিয়ে এসে দাঁড় করায় দুর্বৃত্তরা। পরে তারা গোডাউনের শার্টারের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর ১৫০ বস্তা চাল ট্রাকে লোড করে নিয়ে চলে যায়। এ সময় তারা ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ ১২ হাজার টাকাও লুট করে।

সকালে পাশের গোডাউনের লোকজন গোডাউন খুলতে এসে গোডাউনের শার্টারের তালা ভাঙ্গা দেখে সেলিমকে খবর দেয়। পরে সেলিম গোডাউনে পৌঁছে পুলিশকে খবর দেয়।

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেন। সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজে রাত দুইটার দিকে গোডাউন থেকে চাল লুটের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

