বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নেই বেবী নাজনীন

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নেই বেবী নাজনীন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বিএনপি ২৩৭ আসনে তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। তবে এই তালিকায় স্থান পাননি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন।
গতকাল সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
নীলফামারী জেলার চারটি আসনের মধ্যে দুটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। আসন দুটি হলো নীলফামারী-২ (সদর) ও নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ)। এছাড়া নীলফামারী-১ ও নীলফামারী-৩ আসনে এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত হয়নি।
তবে কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ) আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। সৈয়দপুরে তার জন্মস্থান। তবে প্রাথমিক তালিকায় এ আসনে সৈয়দপুর সাংগঠনিক জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে প্রাথমিক তালিকায় নাম না থাকায় বেবী নাজনীন সমর্থকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। নির্বাচনের আগে তিনি সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জে ব্যাপক জনসংযোগ, পথসভা ও মতবিনিময় সভা করে আসছিলেন, যেখানে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।
এছাড়া ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেবী নাজনীন একই আসনে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। সে সময় তাকে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে রাখা হলেও শেষ পর্যন্ত সৈয়দপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন সরকারকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। পরে বেবী নাজনীন নিজের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।
দলের একাধিক নেতাকর্মী জাগো নিউজকে জানান, বেবী নাজনীন স্কুলজীবন থেকে বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত। দীর্ঘদিন প্রবাসজীবন শেষ করে ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানের পর তিনি গত বছরের ১০ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরেন। এরপর থেকেই তিনি দলে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। দল তাকে এ আসন থেকে মনোনয়ন দিলে জয়ের সম্ভাবনা ছিল।
