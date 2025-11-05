শেরপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে মিললো মজুত ১০৬ বস্তা সার
শেরপুরের শ্রীবরদীতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করা ১০৬ বস্তা ডিএপি ও এমওপি সার জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে উপজেলার রানীশিমুল ইউনিয়নের ভায়াডাঙ্গা বানিয়াপাড়া গ্রামের মোশারফ হোসেন বাবুর বাড়ি থেকে সারগুলো জব্দ করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মনীষা আহমেদ।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ডিলারদের কাছ থেকে সরকারি সারগুলো সংগ্রহ করে বাড়িতে মজুত করেন মোশারফ হোসেন বাবু। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে সার মজুদের খবর পেয়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। মূলত কৃষকদের কাছে বাড়তি দামে বিক্রির উদ্দেশেই সারগুলো মজুত করা হয়েছিল।
এ দিকে স্থানীয় কৃষকরা ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, আমরা টাকা দিয়েও এক বস্তার বেশি সার পাই না। এমনকি অতিরিক্ত দাম দিয়ে সার কিনতে হয়েছে। যে-সব ডিলার ও ব্যবসায়ীরা সার সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই এই অসাধু ব্যবসায়ীরা সার নিয়ে সিন্ডিকেট করে আসছে মৌসুমের শুরু থেকেই।
এ বিষয়ে ইউএনও মনীষা আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, অবৈধভাবে সার মজুদের ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জব্দ করা ১০৬ বস্তা সার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার জিম্মায় রাখা হয়েছে।
অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান আকন্দ, রানীশিমুল ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সুজাসহ স্থানীয় এলাকাবাসী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
