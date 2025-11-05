‘পলো বাওয়া’ উৎসবে মাছ ধরার হিড়িক

‘পলো বাওয়া’ উৎসবে মাছ ধরার হিড়িক
সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘পলো বাওয়া উৎসব’। উপজেলার ভাড়কীর বিল, নোয়াকাটি বিল, কাজিরহাট বিল ও কায়বা কোলনী বিলে এই উৎসবে প্রতিদিন অংশ নিচ্ছেন হাজারো মাছ শিকারি।
চন্দনপুর গ্রামের রিপন, আলমগীর হোসেন, সাব্বির হোসেনসহ কয়েকজন যুবক শীত মৌসুমজুড়ে এই উৎসবের আয়োজন করেন। এজন্য আগেই মাইকিং ও ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে পলো বাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।
এলাকাবাসী জানান, কলারোয়া উপজেলার কয়েকটি বড় বড় বিল পানিতে ডুবে থাকে। এসব বিলে আমন ধান না হওয়ায় মৎস্য শিকারিরা মাছ ধরেন। তবে বিলের পানি নিষ্কাশনের নির্দিষ্ট সময়ে আয়োজন করা হয় পলো বাওয়া উৎসবের।
আশপাশের গ্রাম থেকে শৌখিন মাছ শিকারিরা ভোর থেকে জড়ো হন বিলপাড়ে। পূর্ব থেকেই নির্ধারিত দিনে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত চলে পলো বাওয়া।
আয়োজক কমিটির সদস্য রিপন হোসেন বলেন, ‘পলো বাওয়া’ গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য। অনেক পুরোনো এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং চায়না জাল, কারেন্ট জালে মাছ শিকার বন্ধে সচেতনতা তৈরি করতেই ঘোষণা দিয়ে পলো বাওয়ার আয়োজন করা হয়।
আরেক সদস্য আলমগীর হোসেন বলেন, আমরা আশানুরূপ মাছ পাচ্ছি। তবে উন্মুক্ত জলাশয়ে কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে অনেকে মাছ ধরার কারণে বিলে মাছের সংকট দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় আয়োজন কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।
