  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জ

রোহিঙ্গা নারীকে জন্ম সনদ দিয়ে বরখাস্ত ইউপি চেয়ারম্যান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
রোহিঙ্গা নারীকে জন্ম সনদ দিয়ে বরখাস্ত ইউপি চেয়ারম্যান

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে রোকেয়া বেগম (৩২) নামে এক রোহিঙ্গা নারীকে জন্ম সনদ দেওয়ার অভিযোগে ভদ্রঘাট ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব নুরে আলমের সইকরা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। তবে বরখাস্তের বিষয়টি বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) জানাজানি হয়।

ভদ্রঘাট ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ওমর ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত ২০ অক্টোবর চিঠি ইস্যু হলেও প্যানেল চেয়ারম্যান এটি গত ৩ নভেম্বর হাতে পেয়েছেন। এটি পেয়ে তিনি দায়িত্ব ছেড়েছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া প্যানেল চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী বলেন, আমার স্বাক্ষর নকল করে ওই রোহিঙ্গা নারী নাগরিকত্ব সনদে স্বাক্ষর করেছে। তবে স্বাক্ষর নকল হলেও নাগরিকত্ব সনদটি ইউনিয়ন পরিষদের। ওই নারী কিভাবে এটি সংগ্রহ করেছে। সেটা কারণ দর্শানোর নোটিশে জবাব দেওয়া হবে।

এর আগে ২৫ আগস্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে ভোটার হতে গিয়ে ওই নারী স্বামীসহ আটক হয়েছিলেন। পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে রোকেয়া বেগম জানায় তিনি কক্সবাজারের উখিয়া টেংখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সদস্য। তার স্বামীর নাম আনিস। পরে এ ঘটনায় কামারখন্দ থানায় একটি মামলা হয়।

এম এ মালেক/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।