ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালকসহ নিহত ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালকসহ নিহত ২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলা বড্ডাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, অটোরিকশাচালক মো. ইউসুফ (৫০) ও যাত্রী মুসলিম মিয়া (৫২)। তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মসলিসপুর ইউনিয়নের মৈন্দ গ্রামে।
সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম জানান, সকালে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা সরাইল বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। পথে বড্ডাপাড়া এলাকার সরাইল-নাসিরনগর সড়কের আলিয়া মাদরাসার সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা মাছবাহী একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে অটোরিকশাচালক ও এক যাত্রী নিহত হন। নিহতদের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/জিকেএস