গোয়ালঘরে মিললো ভারতীয় চোরাচালান পণ্য, পালিয়ে গেলেন যুবদল নেতা

গোয়ালঘরে মিললো ভারতীয় চোরাচালান পণ্য, পালিয়ে গেলেন যুবদল নেতা
ফেনীর পরশুরামে কাজী রবিউল হোসেন জিহাদ নামে এক যুবদল নেতার বাড়ি থেকে ভারতীয় চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান ওই নেতা।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
অভিযুক্ত জিহাদ উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের পাগলীরকুল গ্রামের কাজী জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরশুরামের চিথলিয়া ইউনিয়নের পাগলীরকুল গ্রামে জিহাদের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এসময় বাড়ির গোয়ালঘর থেকে বস্তা ভর্তি ভারতীয় থ্রি-পিসসহ চোরাচালান পণ্য উদ্ধার করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জিহাদ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।
পরশুরাম উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামসুল আলম শাকিল বলেন, যুবদলের কেউ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকলে তদন্তপূর্বক তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।
পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভারতীয় চোরাচালান পণ্য নিয়ে আসায় তার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে। তাকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এএসএম