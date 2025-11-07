মোংলা-খুলনা মহাসড়কের বাস খাদে পড়ে নিহত ২

মোংলা-খুলনা মহাসড়কের বাস খাদে পড়ে নিহত ২
মোংলা-খুলনা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস উল্টে খাদে পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে তেতুলিয়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজনই বাসের যাত্রী। আহতদের মধ্যে বাস ও বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের আরোহী রয়েছেন।
মোংলা ইপিজেড ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. এমরান হোসেন জানান, মোংলা থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া একটি যাত্রীবাহী বাস শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে মোংলা-খুলনা মহাসড়কের তেতুলিয়া ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ৭টি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় বাসটি শক্তভাবে ব্রেক করলে উল্টে পাশের খাদে পড়ে। এতে বাসের দুই যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন। গুরুতর আহত হন ৭ জন। আহতরা বাস ও মোটরসাইকেলের আরোহী।
তিনি আরও জানান, আহতদের উদ্ধার করে সংলগ্ন ঝনঝনিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিক নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তাদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে।
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা মো. এমরান বলেন, মোটরসাইকেলে যারা ছিলেন তারা পর্যটক। তারা সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মোংলায় যাচ্ছিলেন।
