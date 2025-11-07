  2. দেশজুড়ে

পারিবারিক কলহে স্ত্রী-শাশুড়িসহ চার নারী কুপিয়ে জখম

প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
বগুড়া শহরের নিশিন্দারা উত্তরপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী, শাশুড়িসহ চার নারীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে রকি নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে নিশিন্দারা উত্তরপাড়ার এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্ত রকি (২১) এবং তার এক বন্ধুকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী।

আহতরা হলেন- নিশিন্দারা উত্তরপাড়ার মৃত কাইয়ুমের স্ত্রী মনোয়ারা বেওয়া (৫৫), তার মেয়ে কাজলী বেগম (৩৫) ও লাকী বেগম (২৬) এবং মৃত দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে বীনা (২০)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, নিশিন্দারা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা বীনার সঙ্গে তার স্বামী গাবতলীর সুখানপুকুর এলাকার রকির দাম্পত্য কলহ চলছিল। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মনোমালিন্য চলছিল। এর জের ধরেই বৃহস্পতিবার বিকেলে রকি তার স্ত্রী বীনা, শাশুড়ি কাজলী বেগম, নানি শাশুড়ি মনোয়ারা বেওয়া ও শ্যালিকা লাকীকে ছুরিকাঘাত করেন। এ সময় রকির বন্ধু ঝোঁপগাড়ীর শাকিল তাকে সহযোগিতা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আহতদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা দ্রুত ছুটে আসেন এবং চাকুসহ হামলাকারী রকি ও শাকিলকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে আহত চারজনকেই বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কাজলী বেগমের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উপশহর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সোহাগ ফকির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, উত্তেজিত গ্রামবাসী রকি ও শাকিল নামে দুজনকে চাকুসহ আটক করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

বগুড়া সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজ আলম বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে এ ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। হামলায় জড়িত জামাই রকি ও তার বন্ধু শাকিলকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

