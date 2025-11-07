মমেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি ১১৫

মমেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি ১১৫
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত সুজা মিয়া (৫৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
সুজা মিয়া জামালপুর সদর উপজেলার তেতুলিয়া গ্রামের গেন্ডা মাহমুদের ছেলে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বেলা দুপুর একটার দিকে হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হন সুজা মিয়া। তাকে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান তিনি।
তিনি আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৪৯ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ১১৫ জন ভর্তি রয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ রয়েছেন ৮৫ জন, নারী ২৪ জন ও শিশু রয়েছে ৬ জন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮০২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এএসএম