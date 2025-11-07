বান্দরবান বিএনপিতে কোনো বিভাজন নেই: সাচিংপ্রু জেরী
বান্দরবান ৩০০ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বান্দরবান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাচিংপ্রু জেরী বলেছেন, বান্দরবান বিএনপি এক এবং অভিন্ন, এখানে বিভাজনের কোনো সুযোগ নেই। শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ঐক্যবদ্ধ বান্দরবান কামনা করি।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে বান্দরবান মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক র্যালী পরবর্তী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, প্রশাসন, জাতীয়-আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় জনগণ মিলে যে সম্প্রীতির বান্দরবন বলা হয়; সেটাকে বেগবান বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বান্দরবানকে শুধুমাত্র পর্যটন নগরী নয় পরিবেশবান্ধব পর্যটন নগরী গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
এ সময় বান্দরবান জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ওসমান গণী, মশিউর রহমান মিঠুন, মজিবুর রশিদ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি নেতৃবৃন্দসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
