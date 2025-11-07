  2. দেশজুড়ে

প্রবাসীর দুই বছরের শিশুর মরদেহ মিললো বাড়ির পাশের পুকুরে

প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে আলফাজ উদ্দিন আইয়ান নামে দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার ইছখালী ইউনিয়নের মিঝিগ্রামের গুন্ডু সওদাগর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে। আইয়ান ওই এলাকার বাসিন্দা প্রবাসী এমরান হোসেনের ছেলে।

আইয়ানের স্বজন পারভেজ হোসেন ফাহিম জানান, শুক্রবার দুপুরে পরিবারের সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিখোঁজ হয়। না পেয়ে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে ঘরের পাশে পুকুরে তার নিথর দেহ ভাসতে থাকে। উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. মাহমুদা আকতার বলেন, শুক্রবার দুপুরে দুই বছর বয়সি এক শিশুকে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে আনার পূর্বে শিশুটি মারা যায়।

