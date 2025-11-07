ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ধানক্ষেতে টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ধানক্ষেতে টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের দক্ষিণ আরিফাইল ও ফকিরহাটি গ্রামের মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। সন্ধ্যায় টর্চের আলোয় তারা সংঘর্ষে জড়ান। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকেলে দক্ষিণ আরিফাইল ও ফকিরহাটি গ্রামের শিশু-কিশোররা ফকিরহাটি গ্রামের একটি মাঠে খেলাধুলা করছিল। খেলার সময় ফকিরহাটি গ্রামের এক ছেলে দক্ষিণ আরিফাইল গ্রামের তারা মিয়ার ছেলে মামুনকে মারধর করে। এর জেরে দুইদল গ্রামবাসী টেঁটা, বল্লমসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খোলা ধানি জমিতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদুল আলম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা চলছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এএসএম