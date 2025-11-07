  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, সরকারে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান কেমন হবে তা বুঝে জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারায়ণগঞ্জ মহানগর ছাত্র ও যুব অধিকার পরিষদের আয়োজিত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এদিন আগামীর নারায়ণগঞ্জ গড়ার প্রত্যয়ে তারুণ্যের রাজনৈতিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

নুরুল হক নুর বলেন, দেশের পরিবর্তনের প্রশ্নে সন্ত্রাস চাঁদাবাজ ও মাফিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান পরিষ্কার হওয়ার পরই বিবেচনা করা হবে গণঅধিকার পরিষদ কোনো জোটে যাবে কি না। কোনো রাজনৈতিক দলই সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় না। কারণ তারা ভোটকেন্দ্র দখল করতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়। আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কোনদিকে পরিচালিত হবে সেই ফয়সালা হবে।

সমাবেশে যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাদিম হাসান, ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান যুব অধিকারের নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সভাপতি সাব্বির রাজসহ দলটির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

